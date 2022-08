Τράμπζονσπορ: Άυπνη η αποστολή της Κοπεγχάγης λόγω των οπαδών της τουρκικής ομάδας (vid)

Οι φίλοι της ομάδας των Μπακασέτα-Σιώπη επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο της Κοπεγχάγης κι έκαναν τη νύχτα μέρα. Το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι οπαδοί των Τούρκων πήγαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή των φιλοξενούμενων κι έριξαν δεκάδες πυροτεχνήματα πυροτεχνήματα στη μία πλευρά του κτιρίου ενώ τραγουδούσαν συνθήματα από την άλλη.

Δικαιολογήθηκαν δε λέγοντας απλά ότι το ίδιο είχαν κάνει και οι φίλοι της Κοπεγχάγης στον πρώτο αγώνα.



UCL. 24.08.2022

Trabzonspor - FC Copenhagen.



The night before the game, Trabzonspor fans came to the hotel where FC Copenchagen players were already sleeping, and started setting off fireworks on one side of the building and singing loudly on the other side of the building. pic.twitter.com/XxiUNhb4fQ