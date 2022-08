Σύζυγος Ντι Μαρία: «Το Μάντσεστερ είναι φρικτό, ο Άνχελ πήγε στην Γιουνάιτεντ για τα λεφτά»

Μια παλαιότερη συνέντευξη της συζύγου του Άνχελ Ντι Μαρία Χορχελίνα Καρντόσο έχουν ανακαλύψει στην Αγγλία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγουν.

«Φρικτό... Το Μάντσεστερ είναι το χειρότερο. Το Μάντσεστερ είναι όλο φρικτό» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια στο πρόγραμμα LAM,η οποία είχε μεταδοθεί από το αργεντίνικο κανάλι El Trece στις 5 Απριλίου του 2020.

«Ζούσαμε στη Μαδρίτη και ο Άνχελ έπαιζε για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήμασταν τέλειοι, τέλειος καιρός, υπέροχο φαγητό... και ξαφνικά ήρθε η πρόταση από το Μάντσεστερ. 'Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πας μόνος σου', του είπα» εξήγησε σε αυτή η ίδια αναφερόμενη στην πρόταση που είχε δεχτεί ο σύζυγος της από τους «κόκκινους διαβόλους».

Στην συνέχεια των λεγομένων της, η Χορχελίνα εξήγησε πως ο λόγος που αποδέχτηκαν την πρόταση της αγγλικής ομάδας, δεν ήταν άλλος από τα χρήματα με την ίδια να τονίζει τα εξής: «Οι Ισπανοί μας φώναζαν προδότες... Δουλεύεις σε μια εταιρεία και σου έρχονται από τον ανταγωνισμό πληρώνοντάς σε τα διπλά... δεν θα φύγεις;».

Παράλληλα υποστήριξε ότι είχε ζητήσει από τον σύζυγο της, να πάρει μεταγραφή για οπουδήποτε αλλού εκτός της Αγγλίας. «Αφήστε τους να σας αγοράσουν από οποιαδήποτε χώρα εκτός από την Αγγλία. Ένα χρόνο μετά πέφτουμε στην Αγγλία. Σκατά» ανέφερε χαρακτηριστικά με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Μάλιστα, στο φινάλε της τοποθέτηση της η νυν σύζυγος του παίκτη της Γιουβέντους ολοκλήρωσε λέγοντας τα εξής: «Δεν μου άρεσε τίποτα. Δεν ξέρεις αν θα σε σκοτώσουν. Το φαγητό είναι αηδιαστικό, οι γυναίκες πορσελάνινες... Όταν μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα, ενωνόμαστε. Δεν του είπα "Εσύ φταις που είμαστε στο Μάντσεστερ". Του είπα "αγάπη θέλω να αυτοκτονήσω... δύο το μεσημέρι και είναι νύχτα". Και μου είπε "είναι τρομερό, αλλά μην 'ανησυχείς, θα τα καταφέρουμε'».



