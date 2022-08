O Χάαλαντ θυμήθηκε το γκολ του Αγουέρο στην ΚΠΡ: «Τρέχαμε στο σαλόνι με τον μπαμπά μου και ουρλιάζαμε»

Το γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο απέναντι στην ΚΠΡ έχει μείνει στην ιστορία της Μάντσεστερ Σϊτι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ θυμήθηκε που ήταν και τι έκανε εκείνη τη στιγμή.

Ολοι οι ποδοσφαιρόφιλοι και κυρίως οι οπαδοί των Πολιτών έχουν δει την ιστορική ανατροπή που χάρισε στην Σίτι το πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια.

Το νέο μεγάλο αστέρι των «μπλε» μίλησε στο περιοδικό Four Four Two για το συγκεκριμένο παιχνίδι και πως το πανηγύρισε τότε σε ηλικία μόλις 12 χρόνων.

«Το θυμάμαι τόσο καλά, σαν να ήταν χθες. Ήταν τρελό. Αυτή ήταν η στιγμή μας, αυτή ήταν η μέρα που ο σύλλογος έγινε πρωταθλητής.

Καθίσαμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, ο μπαμπάς μου ήταν εξίσου ενθουσιασμένος με εμένα. Η Σίτι έχανε από την ΚΠΡ των 10 παικτών. Είμαστε τεράστια φαβορί και χάνουμε. Είμαστε σε απόγνωση. Στη συνέχεια, όμως, μετά από 91 λεπτά ο Έντιν Τζέκο σκοράρει και αρχίζουμε να έχουμε ελπίδα, αλλά ο χρόνος είναι τόσο λίγος.

Το γκολ της νίκης ήταν τόσο περίεργο. Ο Μάριο Μπαλοτέλι ήταν στο έδαφος, αλλά με κάποιο τρόπο πέρασε την μπάλα στον Αγκουέρο. Κλείνει τα μάτια του και σουτάρει. Τρέλα. Εγώ και ο μπαμπάς μου, σηκωθήκαμε από τις θέσεις μας, και αρχίσαμε να τρέχουμε στο σαλόνι ουρλιάζοντας. Τι στιγμή» είπε ο Νορβηγός.