Έπος: Ο Χιμένες σκόραρε και πανηγύρισε σαν... πειρατής (pic-vid)

Ο Μεξικανός επιθετικός της Γούλβς, άνοιξε το σκορ κόντρα στην Πρέστον και το πανηγύρισε φορώντας έναν γάντζο και καλύπτρα ματιού, σαν να ήταν «πειρατής».

Ο λόγος του πανηγυρισμού έχει να κάνει με τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο κεφάλι ο Μεξικανός επιθετικός, αφού έκτοτε αναγκάστηκε να φοράει προστατευτικό στο κεφάλι του, με τους συμπαίκτες του να τον παρομοιάζουν με πειρατή.

Έτσι, ο Χιμένες αποφάσισε να το... τερματίσει πανηγυρίζοντας το γκολ του κόντρα στην Πρέστον, με αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο.

When @Raul_Jimenez9 returned to football from a fractured skull in 2020, he had to wear a protective head cover. This pre-season, with a lighter cover, team-mates said he looked like a Pirate.



Naturally, after scoring tonight... ☠️ 🐺 pic.twitter.com/RnyHNckZBg