Έπιασε από τον σβέρκο και είπε δυο... λογάκια στον Μπρούνο Φερνάντες ο Κλοπ (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός ήταν απογοητευμένος από την ήττα της ομάδας του στο «Ολντ Τράφορντ» και τα... έβαλε με τον Πορτογάλο άσο, τον οποίο έπιασε από το σβέρκο μετά το σφύριγμα της λήξης.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Κλοπ ρωτήθηκε γι' αυτά που είπε στον Μπρούνο Φερνάντες και ανέφερε:

«Ήταν η πιο... άκακη συζήτηση που είχα ποτέ με έναν παίκτη, ο οποίος ήταν προφανώς όσο φορτισμένος και εγώ στο τέλος του αγώνα. Είχε προηγηθεί μια πτώση του Μαρτίνες, ο οποίος έπεσε κάτω από ένα 'φοβερό' τάκλιν, που φυσικά δεν ήταν τίποτα. Ο Φερνάντες υπερέβαλε, μου μιλούσε και μου είπε 'θα έκανες κι εσύ το ίδιο'. Όλα καλά όμως».

