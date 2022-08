Έγραψε ιστορία ο Σαλάχ: Πρώτος σκόρερ στα ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Σαλάχ με το γκολ απέναντι στην Γιουνάιτεντ έφτασε τα 10 στα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, περνώντας στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον Στίβεν Τζέραρντ, που είχε 9 γκολ στην καριέρα του στα παιχνίδια των δύο ομάδων.

Το τέρμα του Αιγύπτιου άσου όμως, δεν απέτρεψε την ήττα, με την Λίβερπουλ να μένει πλέον στην 16η θέση της βαθμολογίας, έπειτα από 3 παιχνίδια, έχοντας μόλις 2 πόντους.

10 - Mohamed Salah has scored more goals in all competitions against Manchester United than any other Liverpool player in history (10). Reliable. pic.twitter.com/mGwbinupZ3