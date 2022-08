Μάντσεστερ Γ.: «Μυρίζει» μπαρούτι στο «Ολντ Τράφορντ» - Εμετικά συνθήματα κατά Γκλέιζερς και έκτροπα (vids)

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το «Tollgate», όπου είναι το στέκι των οπαδών και ξεκίνησαν με συνθήματα τύπου «Glazers Out». Εν συνεχεία όμως έγιναν πιο εμετικά. Εξελίχθηκαν σε συνθήματα θανάτου για τους Τζόελ και Μάλκολμ Γκλέιζερ, κρατώντας πανό που τους εμφανίζουν ως κλόουν.

Δεν έλειψαν, όμως, ούτε τα έκτροπα. Μερίδα οπαδών διέλυσε έναν μεταλλικό φράχτη, πριν επέμβουν οι Αρχές για να εμποδίσουν περισσότερους να περάσουν προς το γήπεδο. Και ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί επίθεση με ποτήρια μπύρας σε πούλμαν που πίστευαν πως μετέφερε την αποστολή της Λίβερπουλ, φωνάζοντας «δολοφόνοι».

Δείτε τα βίντεο:

The metal fence outside the Tollgate was pulled down by a group of supporters before security quickly stopped more charging in.



“We’re Man United, we’ll do what we want” was belted out by everyone here afterwards. @TheAthleticUK #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/4DepTe4ptL