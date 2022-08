Ο Έρικ Τεν Χαγκ άφησε στον πάγκο τον Κριστιάνο για το ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ εκτός έμεινε και ο αρχηγός Χάρι Μαγκουάιρ.

Αντίθετα η ομάδα του Κλοπ αρχίζει με τους Ντίαζ, Σαλάχ, Φιρμίνο στην κορυφή της επίθεσης.

Δείτε τις ενδεκάδες:



📋 Erik's named our line-up to face Liverpool. Come on, United! 🔴⚪️⚫️ #MUFC || #MUNLIV

Here’s how we line up for #MUNLIV at Old Trafford tonight 👊⚪