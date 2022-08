Ολυμπιακός Β': Πήρε Αργυρίου και Κατσουλίδη, ανανέωσαν Κεραμίδας και Σαπουντζής

Δύο μεταγραφές και δύο ανανεώσεις ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/8) ο Ολυμπιακός Β'.

Κεραμίδας και Σαπουντζής υπέγραψαν νέα συμβόλαια, αποκτήθηκαν ο Άγγελος Αργυρίου και ο Βασίλης Κατσουλίδης.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίων και τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας Κ23.

Τα συμβόλαιά τους με την ΠΑΕ ανανέωσαν οι Βαγγέλης Κεραμίδας, Τάσος Σαπουντζής, ενώ αποκτήθηκαν οι Άγγελος Αργυρίου και Βασίλης Κατσουλίδης».

Το who is who των παικτών:

Βαγγέλης Κεραμίδας

Ημ. Γέννησης: 12 Σεπτεμβρίου 2002

Θέση: Αμυντικός

Ο Βαγγέλης Κεραμίδας βρίσκεται στην ακαδημία του Ολυμπιακού από την ηλικία των 10 ετών, το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» το υπέγραψε το 2019 και πλέον θα ανήκει στην ομάδα έως το 2023 μετά την ανανέωσή του.

Τάσος Σαπουντζής

Ημ. Γέννησης: 28 Ιανουαρίου 2002

Θέση: Μέσος

Το 2019 ο Τάσος Σαπουντζής αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ αγωνιζόταν στην ακαδημία του ΠΑΟΚ. Όποτε και έγινε επαγγελματίας με τους «ερυθρόλευκους», ανανεώνοντας το συμβόλαιό του μέχρι το 2023.

Άγγελος Αργυρίου

Ημ. Γέννησης: 21 Απριλίου 2003

Θέση: Επιθετικός

Ο 19χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, με τον οποίο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, αλλά και στην ακαδημία του συλλόγου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο με την ΠΑΕ μέχρι το 2025.

Βασίλης Κατσουλίδης

Ημ. Γέννησης: 10 Απριλίου 2002

Θέση: Αμυντικός

Στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού Β' ανήκει ο Βασίλης Κατσουλίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κοζάνη με την οποία κέρδισε την προηγούμενη σεζόν την άνοδο από τη Γ' Εθνική στη Super League 2. Ο 19χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ακαδημία των Ηρακλή και Άρη, όπως και στην πρώτη ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας.