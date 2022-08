Ο Βραζιλιάνος μέσος το πρωί της Δευτέρας είπε «αντίο» στη Ρεάλ, σε μία συγκινητική συνέντευξη Τύπου όπου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Λίγες ώρες μετά ο Κασεμίρο βρίσκεται στο Old Trafford για να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Λίβερπουλ, για τη τρίτη αγωνιστική της Premier League.

