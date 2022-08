Πλησιάζει σε Κάλαϊτζιτς η Γουλβς

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε συζητήσεις και όπως προκύπτει είναι κοντά σε συμφωνία με τον γερμανικό σύλλογο, εφόσον το deal επιτευχθεί, να βάζει στα ταμεία του περίπου 25 εκατ. ευρώ. Όσο για τον παίκτη, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι πιθανές απολαβές του.

Να θυμίσουμε πως ο ύψους δύο μέτρων φορ τα τελευταία τρία χρόνια έχει πετύχει 23 γκολ σε 60 αναμετρήσεις.

Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί και στην πατρίδα του με τη φανέλα της Αντμίρα βρίσκοντας δίχτυα 12 φορές σε 35 ματς.

Wolves are in concrete talks with Stuttgart to sign Saša Kalajdžić as new striker, confirmed. Negotiation started during the weekend also on personal terms, as @Plettigoal has reported. 🚨🟠 #Wolves



Five year deal offered, but fee still in talks between clubs. pic.twitter.com/ToPiwLf9Uo