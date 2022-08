Με δάκρυα το «αντίο» του Κασεμίρο στη Ρεάλ: «Ευχαριστώ που με κάνατε σπουδαίο» (vids)

«Θα προσπαθήσω να μιλήσω από την καρδιά μου. Όταν ήμουν στο Σάου Πάολο και μου τηλεφώνησαν από τη Ρεάλ, ήξερα ότι μια μέρα θα έπαιζα για την καλύτερη ομάδα της Μαδρίτης, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. Άρχισα να μαθαίνω τις αξίες αυτού του συλλόγου.

Έχω κερδίσει πολλούς τίτλους και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος από αυτούς ήταν να αφήσω το σπίτι για να έρθω να προπονηθώ εδώ. Σας είμαι αιώνια ευγνώμων, κύριε Πρόεδρε, που με φέρατε.

Μιλώντας για τους συμπαίκτες μου, δεν μπορώ να ξεχάσω να μιλήσω για δύο, τον Μόντριτς και τον Κρόος. Έχω ζήσει πολλά μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς για τις μαγικές νύχτες εδώ και επίσης, τον σύλλογο που με έκανε σπουδαίο.

Μια μέρα είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσω εδώ για να επιστρέψω την αγάπη που μου έδωσαν. Αυτά που έμαθα εδώ θα με βοηθήσουν στο μέλλον» είπε ο Βραζιλιάνος και χρειάστηκε χαρτομάντηλο για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση έγινε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με τον Κασεμίρο να φωτογραφίζεται με τα 18 τρόπαια που κατέκτησε ως παίκτης των Μαδριλένων.

Casemiro says goodbye to Real Madrid after nearly 10 years 🥺



(via @marca)pic.twitter.com/FxR3STYOKS