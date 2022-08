«Κόλλησε» του Σαρ στην Άστον Βίλα

Παρά το γεγονός ότι οι δυο σύλλογοι τα είχαν βρει σε όλα και είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τη μεταγραφή σε ένα ποσό κοντά στα 28 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι της Άστον Βίλα δεν βρίσκουν την χρυσή τομή με τον 24χρονο επιθετικό, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να οδηγείται σε... ναυάγιο εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις που θα προκαλέσουν ανατροπή στην υπόθεση.

There are still things to resolve for Ismaila Sarr deal between Aston Villa and Watford. Negotiations in danger after progress made earlier today. 🚨🔴 #AVFC



Aston Villa and Watford have full agreement - not completed yet on player side.