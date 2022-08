Gen SL: The day after!

Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου επέστρεψε και όλες οι γενιές μαζεύονται να το αποθεώσουν. Boomers και millennials μιλάνε τη γλώσσα των Gen Z στην εποχή που η ταχύτητα και η εικόνα είναι το βασικότερο στοιχείο. Στοιχείο που θα κυριαρχεί και στην εβδομαδιαία επισκόπηση της εκάστοτε αγωνιστικής!

Yolo (you only live once)!

Πρέπει να έχει πλάκα να είσαι 38 ετών και να κάνεις πλάκα… Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι μέχρι τώρα ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Αλλάζει ρυθμό στα παιχνίδια, σερβίρει ασίστ, σκοράρει σε πέναλτι που κρίνουν προκρίσεις και όταν βαριέται να κάνει τα ίδια και τα ίδια, βάζει και γκολ με το κεφάλι. Μικρό ποδήλατο σου λέει μετά…

OMG (OH MY GOD)!

Με κεφαλαία! Πάντα με κεφαλαία! Ο Πάολο Φερνάντες, για τον οποίο γίνεται και δε γίνεται κουβέντα τον τελευταίο καιρό, ο οποίος κάνει και δεν κάνει για μεγαλύτερες από τον Βόλο ομάδες, απάντησε στο πρώτο φετινό ματς της Super League. OMG από την αρχή ως το τέλος στο Πανθεσσαλικό, και πιο OMG το τρίτο γκολ του Βόλου και, φυσικά, ο ψυχρός Χερόνιμο Μπαράλες στο 98’. Ενενήντα και οκτώ!

ASAP (As soon as possible)!

Για να έχουμε πρωτάθλημα, πρέπει να έχουμε και ανταγωνισμό. Ο βαθμός που πήραν στην πρεμιέρα οι «μικροί» είναι εξίσου χαμηλός με τα γκολ που πέτυχαν! Μηδέν η Λαμία, μηδέν ο Παναιτωλικός, μηδέν ο Λεβαδειακός, μηδέν ο ΠΑΣ Γιάννινα, μηδέν και ο Ιωνικός, ο οποίος πάντως έδειξε καλύτερα στοιχεία στην Λεωφόρο από τις υπόλοιπες ομάδες. Η βελτίωση πρέπει να είναι άμεση, αλλιώς το ενδιαφέρον θα φθίνει, οι εκπλήξεις θα εκλείψουν και θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα μίας ταχύτητας! Η δεύτερη δε θα θεωρείται καν ταχύτητα…

LOL (Laughing out loud)!

Μαζί με τη Super League ξεκινάει και το τρολάρισμα. Μα, είναι δυνατόν να συνδυαστεί το κυρίως μέρος της πρώτης αγωνιστικής με την παγκόσμια ημέρα σεξ; Δηλαδή, η Football League πότε θα ξεκινήσει; Στην Παγκόσμια ημέρα Μαλαισίας;

WTF (WHAT THE F***)!

Κι εδώ κεφαλαία! Πάντα κεφαλαία! Η πιο WTF στιγμή της αγωνιστικής προφανώς και ήταν η απόλυση του Οσβάλντ Τανσό από τον Βόλο. WTF στο τετράγωνο, με δεδομένο ότι ο Βόλος είχε εξαιρετική επιθετική εικόνα στο ματς με τον Αστέρα. Ακόμα πιο WTF αν αληθεύει το ρεπορτάζ ότι έφυγε γιατί η ομάδα δεν παρουσίαζε επιθετικό ποδόσφαιρο! Δηλαδή, στα πόσα γκολ θα ήταν εντάξει εκεί στη Μαγνησία; Το μόνο NWTF (not what the f***) οι σκέψεις για αντικατάσταση του Γάλλου με τον Κώστα Μπράτσο. Εδώ, μιλάμε ελληνικά. Μόνο ελληνικά και κλεμμένα από γνωστό ρόλο σε σειρά που ταιριάζει και στον Βόλο.

Έλα, δεν το πιστεύω!

Ας αποχαιρετήσουμε με μια συλλεκτική φωτογραφία:

ΕΥΠ (Ελληνική υπηρεσία πληροφοριών)

Ας βάλουμε και λίγο γαλανόλευκο χρώμα στα αρχικά μας. Έτσι παραμένουμε και επίκαιροι και σπάμε λίγο τη μονοτονία. Η συνομιλία που θα θέλαμε να ακούσουμε μετά την πρώτη αγωνιστική θα ήταν ανάμεσα στον Αχιλλέα Μπέο και τον Οσβάλντ Τανσό, αλλά εκείνη που θα ακούσουμε είναι του Σέρχιο Αραούχο μετά τα δύο δικά του γκολ στην Λαμία και τη νίκη της ΑΕΚ με 3-0.

TBD (To be decided)!

Είναι ο Μπερνάρ η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού; Όχι, μην βιάζεστε δεν φτάσαμε ακόμα εκεί! Το αγαπημένο μας poll θα έρθει στο τελευταίο μέρος της ανασκόπησης. Προς το παρόν, έχουμε την απορία, συνοδευόμενη με το βίντεο! Μπορεί και να είναι το βίντεο της αγωνιστικής! Είτε συνέπεσε συμπτωματικά, είτε ο Παναθηναϊκός το έκανε εσκεμμένα και επικοινωνιακά, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Μπερνάρ πριν την έναρξη του αγώνα είναι από τις πιο ποδοσφαιρικές στιγμές που υπάρχουν για τους οπαδούς!

DIY (Do it yourself)!

Μαντσίνι ένα, Μαντσίνι δύο, να κάνει ο Μαντσίνι! Πέρυσι ψηφίστηκε ως ο MVP του Άρη και ακριβώς έτσι ξεκίνησε και τη φετινή σεζόν. Με τη διαφορά ότι πέρυσι είχε δύο γκολ έπειτα από έντεκα ματς, ενώ φέτος χρειάστηκε μόλις ένα… Με προσωπικές ενέργειες και προσωπικά τέρματα, απλοποίησε το ματς με τον Λεβαδειακό και η ζωή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το απόγευμα της Κυριακής ήταν ωραία...

MIA (Missing in action)!

Μέχρι το 34ο λεπτό ήταν ένα κλασικό, μοιρασμένο ματς της Super League. Μετά, ο ΟΦΗ σκόραρε και μετά εξαφανίστηκε! Οι Κρητικοί έπειτα από το 0-1 έριξαν ασφάλειες και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού στο Περιστέρι, είχαν μία τελική στην εστία, που δεν ήταν ευκαιρία, και μια ευκαιρία που δεν ήταν τελική! Φυσικά και ηττήθηκαν με 3-1, είδαν τον Ατρόμητο να έχει και χαμένο πέναλτι και ήταν από τις ομάδες που απογοήτευσαν στην πρεμιέρα… Να θυμίσουμε, βέβαια, ότι πέρυσι πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην 6η αγωνιστική, αλλά ως τότε είχαν χάσει μόλις ένα ματς.

BRB (Be right back)!

Αν το διαβάσατε BBQ εκτός από το δεδομένο ότι είστε δικός μας άνθρωπος, μπορείτε να σηκωθείτε και να προσφέρετε στον εαυτό σας ένα σνακ! Δεν είναι BBQ είναι BRB και ο Βίκτωρ Κλωναρίδης είναι η επιστροφή της αγωνιστικής. Επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, το συγκρίνουμε – προφανώς – με την περυσινή του σεζόν. Αρκετά ταλαιπωρημένος πέρυσι από τραυματισμούς, είχε μία ασίστ σε όλο το πρωτάθλημα. Uno. One. Eins. Μέσα σε ένα ματς στη σεζόν 2022-23 είχε τρεις. Eins, Zwei, και μετά η Polizei!

FAQ (Frequently asked questions)!

Εδώ είμαστε και αυτό ήταν! Κλείνουμε με τις απορίες που μας προκάλεσαν τα οκτώ ματς της αγωνιστικής και, φυσικά, με το poll για να απαντήσετε εσείς στη δημοσκόπηση της αγωνιστικής. Get the party started (gtps).

# Πόσους προπονητές έχει απολύσει ο Χερόνιμο Μπαράλες;

@ Ο Νέιρα χτύπησε όντως μετά το γκολ του ή ήταν κάποιος πολύ περίεργος πανηγυρισμός;

# Όταν ο Τζαβέλλας διορθώνει δική του γκέλα, είναι καλή ή κακή ενέργεια;

@ Γιατί η νίκη του ΠΑΟΚ ξεχάστηκε τόσο γρήγορα;

# Τι θα γίνει με τα ποτιστήρια στην Λεωφόρο;

@ Πόσα κοτσιδάκια έχει το μαλλί του Ζερβίνιο;

@ Σε ποια ομάδα των Εμιράτων θα έκλεινε σήμερα ο Μανωλάς αν το αυτογκόλ δεν ήταν οφσάιντ;