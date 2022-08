Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ απέναντι στη Λιλ στα οκτώ δευτερόλεπτα από την σέντρα, με τον Μπαπέ να εκμεταλλεύεται την εκπληκτική ασίστ του Μέσι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό ήταν το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Σαμπιονά, αλλά και το πιο γρήγορο που έχει σημειώσει ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Beautiful goal by Mbappe and what an assist from Messi pic.twitter.com/Sfsx5nNENE