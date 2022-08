Ο Βίντα έπαιζε χθες, λες και ήταν δύο μήνες στην ΑΕΚ. Συμμετείχε κανονικά στο build up παιχνίδι της Ένωσης από την άμυνα, ανέβαινε όταν η Ένωση είχε την μπάλα και προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις και καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Ενώ το πιο σημαντικό είναι πως όποτε η ΑΕΚ τον χρειάστηκε να καλύψει... τρύπα στην πτέρυγα, έβγαινε για να «καθαρίσει» τη φάση.

My name is Βίντα, Ντομαγκόι Βίντα...