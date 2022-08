Αποφάσισε να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ ο Ρονάλντο (pic)

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να παραμείνει τελικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μπορεί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ των «κόκκινων διαβόλων» να βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδα, η οποία θα αγωνιζόταν στο φετινό Champions League, ωστόσο τελικά ο ίδιος αποφάσισε να μην φύγει από την ομάδα του Μάνστεστερ.

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο Πέδρο Αλμέιδα, σημαντικό ρόλο στην απόφαση παραμονής του CR7 στο «Όλντ Τράφορντ» έπαιξε η μεταγραφή του Κασεμίρο από την Ρεάλ. Η απόφαση αυτή του Πορτογάλου σούπερ σταρ επηρεάστηκε και από το γεγονός, ότι ο ίδιος δυσκολευόταν να βρει ομάδα της αρεσκείας του, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα ο Ολλανδός προπονητής της Γιουνάιτεντ Έρικ Τεν Χαγκ παραδέχτηκε πως ο Ρονάλντο συμπεριλαμβάνεται κανονικά στα σχέδια του για την ομάδα.



EXCL🚨 #Cristiano accept stay in @ManUtd. #Casemiro arrival’s was important for the decision. This is the info! 🇵🇹🔴 #MUFC