«Δένει» τον Σκρίνιαρ με νέο συμβόλαιο η Ίντερ (pic)

Τέλος στις ορέξεις της Παρί Σεν Ζερμέν για απόκτηση του Μίλαν Σκρίνιαρ έβαλε η Ίντερ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρόεδρος των «νερατζούρι» διέκοψε τις επαφές που υπήρχαν ανάμεσα στον σύλλογο του Μιλάνου και την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, για την παραχώρηση του παίκτη.

Ο λόγος που αυτό έγινε δεν ήταν άλλος, από το ότι ο ίδιος πληροφορήθηκε πως η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ δεν είναι διατεθειμένη να δαπανήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του παίκτη.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, η Ίντερ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη, για την ανανέωση του συμβολαίου του Σλοβάκου σέντερ μπακ μέχρι το 2027. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες επαφές, ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο…



Inter president Steven Zhang has personally decided to keep Milan Skriniar. Paris Saint-Germain didn't want to invest more than €50m plus add-ons. 🔵 #transfers



Talks will now start between Inter and Skriniar, new deal until June 2027 on the table - early stages. pic.twitter.com/7Fb69mTrtk