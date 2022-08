Χορταστικό… πρόγευμα με ματσάρα (3-3) στην πρεμιέρα στο Πανθεσσαλικό

Έξι γκολ με φοβερό - non stop - ρυθμό και με τον Μπαράλες να ισοφαρίζει (3-3) στο 98΄ (από 3-1 στο 65΄), συνέθεσαν το σκηνικό στο καταπληκτικό παιχνίδι (Βόλος - Αστέρας Τρίπολης) που άνοιξε με ιδανικό τρόπο την αυλαία του νέου πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν στο Πανθεσσαλικό και στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος με καινούργιους προπονητές στον πάγκο τους.

Ο Γάλλος κόουτς, Οσβάλντ Τανσό, πήρε το επίσημο βάπτισμα του πυρός στο τιμόνι του Βόλου, ενώ ο Ηρακλής Μεταξάς έκανε το δικό του ντεμπούτο στην ομάδα της Τρίπολης.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το ματς με πέντε καλοκαιρινά μεταγραφικά αποκτήματα (Ντέλετιτς, Βίκτορ Φερνάντες, Λούνα, Ματίγια, Εσκοβάλ) στο βασικό σχήμα, ενώ στην αντίπερα όχθη τρεις new entries παίκτες (Μπερτόγλιο, Γκαρντάφκι, Στάνκο) πήραν φανέλα βασικού και βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του Αστέρα.

Με το «καλησπέρα» το παιχνίδι απέκτησε καλό ρυθμό με τις δύο ομάδες να δείχνουν τη διάθεση να παίξουν καλό (επιθετικό) ποδόσφαιρο και να μείνουν μακριά από πάσης φύσεως σκοπιμότητες.

Η θεσσαλική ομάδα μπήκε καλύτερα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει την εστία του Αστέρα που σταδιακά ανέβασε στροφές και με non stop πίεση στον άξονα της μεσαίας γραμμής «άγγιξε» το γκολ στο 18΄.

Έπειτα από κάθετη πάσα του Μπενίτο, ο Ριέρα πλάσαρε στο τετ α τετ τον Κλέιμαν, με την μπάλα να χτυπά στο αριστερό δοκάρι και τους Αρκάδες να χάνουν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ.

Γκολ (μέσω VAR ) ο Μπενίτο (0-1)

Η καλή μεσοεπιθετική λειτουργία του Αστέρα επιβραβεύτηκε στο 27΄. Ο Μπερτόγλιο με κάθετη πάσα στον κενό χώρο έβγαλε τον Μπενίτο απέναντι από τον Κλέιμαν και ο Ισπανός επιθετικός πλάσαρε εύστοχα.

Ο βοηθός (Μπούξμπαουμ) σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, ωστόσο μετά από τον έλεγχο της φάσης από το VAR (Ζαμπαλάς) σωστά το γκολ μέτρησε, αφού ο Μπενίτο καλυπτόταν από την άμυνα των γηπεδούχων (0-1).

By the way, να σημειωθεί πως ο σκόρερ του Αστέρα άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα της Super League, έπειτα από 22 ματς χωρίς γκολ την περασμένη σεζόν.

« On fire » ο Φαν Βέερτ

Η απάντηση του Βόλου στο γκολ του Αστέρα ήρθε από τον συνήθη – ύποπτο, Τομ Φαν Βέερτ.

Ο περυσινός πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος εκμεταλλεύτηκε έτσι όπως έπρεπε την σέντρα («πάρε – βάλε») του Άλχο και με κοντινή κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσια (1-1).

Ο Ολλανδός επιθετικός λίγο έλειψε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του α΄ημιχρόνου. Οι παίκτες του Βόλου έκρυψαν την μπάλα, ο Ντέλετιτς με ωραίο τακουνάκι έβγαλε τον Φαν Βέερτ φάτσα με τον Παπαδόπουλο, ωστόσο το πλασέ που έπιασε ο «πιστολέρο» του Βόλου δεν βρήκε στόχο.

Με την έναρξη του β΄ημιχρόνου ο Μεταξάς προχώρησε την πρώτη αλλαγή, βγάζοντας τον Ριέρα (!) από το βασικό σχήμα του Αστέρα παρά τις υψηλές στροφές στις οποίες κινήθηκε στο α΄μέρος και έριξε στο ματς τον Τιλίκα. Ο Μπερτόγλιο πήγε στην κορυφή της επίθεσης, παίζοντας δίπλα στον Μπενίτο στο 4-4-2 των Αρκάδων και ο Τιλίκα στο αριστερό «φτερό».

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο 45λεπτο καταγραφήκε στο 52΄με τον Αστέρα να απειλεί με δεύτερο γκολ έπειτα από γυριστό πλασέ του Μπενίτο που έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Ανατροπή με γκολάρα (2-1)

Ο Βόλος γύρισε το ματς στο 56΄με πανέμορφο γκολ που έφερε στην ούγια την υπογραφή του Πάολο Φερνάντες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός με φαλτσαριστό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε «συστημένη» την μπάλα στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου κι έδωσε το προβάδισμα (2-1) στην θεσσαλική ομάδα.

Στο 61΄ο Μεταξάς άλλαξε φορ και πέρασε τον Μπαράλες αντί του Μπενίτο στην κορυφή της επίθεσης του Αστέρα.

Τρίτο βολιώτικο γκολ

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ (3-1) στο 65΄. Ο Πάολο Φερνάντες με τακουνάκι – «ζωγραφιά» πάσαρε στον Ντέλετιτς μέσα στην περιοχή ο Σέρβος εξτρέμ ντρίμπλαρε κι αφού έφερε την μπάλα στο δεξί με ωραίο πλασέ σκόραρε.

Δύο λεπτά αργότερα (67΄) ο Τσοκάνης από θέση βολής δεν κατάφερε να κάνει το 4-1 και στο…καπάκι ο Αστέρας «επέστρεψε» στο ματς.

«Ζωντανός» ο Αστέρας και ισοφάριση στο 98΄

Ο Άλβαρες με σέντρα ακριβείας σημάδεψε τον Τιλίκα που μέσα από περιοχή των γηπεδούχων με κεφαλιά βρήκε δίχτυα (3-2) με την φάση να ελέγχεται από το VAR και το γκολ να μετρά κανονικά στο 68΄.

Στο 91΄οι Αρκάδες έχασαν πολύ καλή ευκαιρία να ισοφαρίσουν με σουτ του Σονί μέσα από την περιοχή που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τον Μπαράλες να δίνει την ισοπαλία (3-3) στον Αστέρα με πλασέ μέσα από την περιοχή στο τελευταίο λεπτό (98' ) των καθυστερήσεων.

Κι αν η σούπερ πρεμιέρα στο Πανθεσσαλικό αποτελεί προάγγελο της φετινής παράστασης της Super League, τότε έρχεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα με γκολ, θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις.

Ο διαιτητής Περράκης (Αθήνας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Ματίγια, Γκαρντάφσκι, Σιέλη, Μπερτόγλιο, Μουνάφο, Εσκοβάλ, Κλέιμαν.

ΒΟΛΟΣ (Οσβάντ Τανσό): Κλέιμαν, Άλχο(82΄Ταχάτος), Σιέλης, Εσκοβάλ, Λούνα, Τσοκάνης, Ματίγια (57΄ Ουεαντρόγκο), Ντέλετιτς, Πάολο Φερνάντες (88΄Τσέλιος), Βίκτορ Φερνάντες, Φαν Βέερτ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Πίτσου, Άλβαρες, Μουνάφο (71΄Σόνι), Στάνκο, Γκαρντάφσκι (61΄Σίτο) (79΄Γκαρθία), Μπερτόγλιο, Ριέρα (46΄Τιλίκα), Μπενίτο (61΄Μπαράλες).