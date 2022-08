Νότιγχαμ: Δικός της ο Γκιμπς – Γουάιτ με μεταγραφή ρεκόρ (pics & vid)

Στην πραγματοποίηση της πιο ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία της προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έκανε δικό της τον Μόργκαν Γκιμπς – Γουάιτ από την Γουλβς, έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους», θα φορά τη φανέλα με το νούμερο «10».

Ο Γκιμπς – Γουάιτ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις Ακαδημίες της Γουλβς και στην συνέχεια ανέβηκε στην πρώτη ομάδα των «λύκων» με τους οποίους μέτρησε συνολικά 88 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο ενδιάμεσο είχε περάσει ως δανεικός και από τις Σουόνσι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο 22χρονος άσος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικής της Αγγλίας, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως τις τελευταίες ώρες η Έβερτον προσπάθησε να κάνει το κόλπο γκρόσο για την απόκτηση του, ωστόσο ο ίδιος είχε ήδη πειστεί να μετακομίσει στο Νότιγχαμ και τους «κόκκινους».



There's a new 🔟 on Trentside 💥 #MGW10 | #NFFC pic.twitter.com/zjlI7Cznxz

Introducing our new number 10 💫 #MGW10 | #NFFC pic.twitter.com/v6MR9ZvPHG

Find out more about our latest recruit as @Morgangibbs27 arrives on Trentside 😍 #MGW10 | #NFFC