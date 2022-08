Τσιμίκας και Σαλάχ έκαναν έκπληξη σε ηλικιωμένους οπαδούς της Λίβερπουλ (vid)

Οι παίκτες των «κόκκινων» έκαναν βόλτα στην πόλη για μοιράσουν δώρα, με τον Κώστα Τσιμίκα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνουν έκπληξη σε ηλικιωμένους!

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός χτύπησε την πόρτα σε ένα σπίτι και η γυναίκα που άνοιξε έμεινε άφωνη βλέποντάς τους.

Φώναξε, μάλιστα, αμέσως τον άντρα της για να δει τον Σαλάχ που στεκόταν έξω από την πόρτα.

Kostas and @MoSalah are ready 🚗 #FansofFans pic.twitter.com/i8yhYjxgCE

“My hero” 🤣



First surprise of the afternoon ✅ #FansofFans pic.twitter.com/WdoQczg2YU