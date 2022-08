Ρίχνει την «βόμβα» με Κασεμίρο η Γιουνάιτεντ - Κοντά σε συμφωνία με Ρεάλ

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έχουν προχωρήσει στα τελικά στάδια τις επαφές με την Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Κασεμίρο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος η Γιουνάιτεντ προσφέρει στην Ρεάλ 70 εκ. ευρώ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ, με τις δύο ομάδες να διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το deal.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν συμφωνήσει στην διάρκεια του συμβολαίου με τον Κασεμίρο, αλλά και στις οικονομικές απολαβές που θα έχει ο Βραζιλιάνος μέσος, ο οποίος μόλις επιτευχθεί η συμφωνία με την Ρεάλ θα ταξιδέψει στην Αγγλία.

Ο Κασεμίρο θα υπογράψει έως το 2026 στην Γιουνάιτεντ, με τους Άγγλους να ενισχύουν σε τεράστιο βαθμό την μεσαία τους γραμμή με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή.

#Casemiro to #ManchesterUnited from #RealMadrid for €70M is at the final stage. #transfers https://t.co/sp8BhnTo7W