Σοκ στη Σεβίλλη με Κορόνα: Νοκ άουτ για 5 μήνες, χάνει το μουντιάλ

Μεγάλο αγωνιστικό πλήγμα για τους Ανδαλουσιάνους που θα χάσουν για περίπου πέντε μήνες τον εξτρέμ, Χέσους Κορόνα.

Ο 29χρονος άσος έσπασε την περόνη του αριστερού του ποδιού και υπέστη ρήξη των συνδέσμων του αστραγάλου του, ενώ αναμένεται να χειρουργηθεί και να μπει σε περίοδο αποθεραπείας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.

Ο Μεξικανός εξτρέμ εντάχθηκε στη Σεβίλλη τον περασμένο Ιανουάριο από την Πόρτο και κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν πραγματοποίησε 40 εμφανίσεις με 2 γκολ και 5 ασίστ. Έτσι με δεδομένο αυτόν τον τραυματισμό χάνει και το μουντιάλ.

🏥 Tecatito has broken his left fibula and ruptured his ankle ligaments, and will be out for around 4-5 months.



We wish you a speedy recovery, @jesustecatitoc! 💪 pic.twitter.com/Z11Ms2RpMM