Δεν συναινεί στην παραχώρηση του Πούλισικ στην Γιουνάιτεντ η Τσέλσι (pic)

Παίκτες προκειμένου να ενισχύσει την γραμμή κρούσης της αναζητά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τα ονόματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες να είναι ουκ ολίγα.

Ένα εξ αυτών, το οποίο έκανε την εμφάνιση του τις τελευταίες ώρες ήταν αυτό του Κρίστιαν Πούλισικ της Τσέλσι.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήθελαν να αποκτήσουν τον παίκτη με την μορφή δανεισμού από τους «μπλε», ωστόσο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC Άλιστερ Μαγκόουανη η ομάδα του Λονδίνου δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη, καθώς θεωρεί την Γιουνάιτεντ «παραδοσιακή αντίπαλο».

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πούλισικ μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του στην Τσέλσι έχει περιοριστεί καθώς δεν υπολογίζεται από τον Τόμας Τούχελ σαν βασική του επιλογή στην επιθετική γραμμή των Λονδρέζων.

