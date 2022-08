«Βόμβα»: O δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ θέλει να αγοράσει την Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο 55ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αρχικά θέλει να αγοράσει ένα μικρό μερίδιο μετοχών που διατίθεται από τους Γκλέιζερς, με φόντο όμως την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στο μέλλον.

«Εάν η ομάδα είναι προς πώληση, ο Τζιμ είναι σίγουρα ένας πιθανός αγοραστής. Αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, θα μας ενδιέφερε να μιλήσουμε με σκοπό τη μακροπρόθεσμη ιδιοκτησία», ανέφερε εκπρόσωπος του Ράτκλιφ.

Ο Ράτκλιφ, είναι επικεφαλής της χημικής εταιρείας INEOS, κατάγεται από την περιοχή του Μάντσεστερ και είναι δηλωμένος οπαδός των «κόκκινων διαβόλων».

«Δεν ασχολείται με τα χρήματα που δαπανήθηκαν ή δεν δαπανήθηκαν. Ο Τζιμ κοιτάζει τι μπορεί να γίνει τώρα και, γνωρίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο σύλλογος για την πόλη, αισθάνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για επαναφορά», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Βρετανού δισεκατομμυριούχου.

Ο Ράτκλιφ δεν είναι άγνωστος στο ποδοσφαιρικό κοινό, αφού κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της γαλλικής Νις, ενώ ενδιαφέρθηκε και την αγορά της Τσέλσι, η οποία τελικά κατέληξε στα χέρια του Τοντ Μπόελι.

