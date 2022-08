Καμία επαφή με Γιουνάιτεντ ο Ομπαμεγιάνγκ - Θέλει... Champions League

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter, δεν έχει υπάρξει καμία επαφή του Γκαμπονέζου επιθετικού με την Γιουνάιτεντ, αφού προτεραιότητά του αποτελεί η Τσέλσι που έχει το δέλεαρ της συμμετοχής στο Champions League.

Την Πέμπτη, μάλιστα θα υπάρξουν νέες επαφές των Λονδρέζων με την Μπαρτσελόνα και τον έμπειρο επιθετικό, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία για την μεταγραφή του.

No negotiations between Pierre Aubameyang and Man United as things stand. It was ruled out days ago, Pierre is focused on Chelsea bid as he wants UCL football. New direct contacts on Thursday to discuss personal terms conditions. 🚨🔵 #CFC



Xavi, still insisting to keep Auba. pic.twitter.com/0UOfPrGW0N