Ρονάλντο: «Τα Μέσα λένε ψέματα, θα δώσω συνέντευξη σε μερικές εβδομάδες» (pic)

Σχόλιο σε σελίδα θαυμαστών του στο Instagram έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αναφέρθηκε στο μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που εξακολουθεί να είναι αβέβαιο.

Ο Πορτογάλος στο σχόλιο του έκανε λόγο ότι τα Μέσα λένε ψέματα και προανήγγειλε ότι θα δώσει συνέντευξη στην οποία και θα αποκαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα υποστήριξε ότι τους τελευταίους μήνες οι 100 ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον ίδιο, μόλις οι πέντε είναι ακριβείς.

«Θα μάθουν την αλήθεια όταν δώσω συνέντευξη σε μερικές εβδομάδες. Τα Μέσα λένε ψέματα. Έχω ένα σημειωματάριο και τους τελευταίους μήνες από τα 100 νέα που έχουν να κάνουν με εμένα, μόνο τα πέντε είναι ακριβή. Μείνετε με αυτό» ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο του Πορτογάλου άσου.



Cristiano Ronaldo says the truth will come out when he gives an interview in a couple of weeks pic.twitter.com/xGAiwZnCee