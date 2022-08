Λίβερπουλ: Ο Νούνιες ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του

Ο Νούνιες αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στον Γιόακιμ Άντερσεν και μια ημέρα μετά ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα και τον κόσμο για την αντίδρασή του μέσω των social media.

«Αναγνωρίζω την άσχημη συμπεριφορά μου. Είμαι εδώ για να μάθω από τα λάθη μου και δεν θα συμβεί ξανά. Απολογούμαι σε όλους του φιλάθλους της Λίβερπουλ. Θα επιστρέψω» έγραψε ο Ουρουγουανός επιθετικός στο Twitter.

Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más. 🫡🙏

Apologies to Liverpool all ✋🏼



I’ll be back 🫡 pic.twitter.com/iszTdSAx2i