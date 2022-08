Premier League: Τιμωρεί Μάικ Ντιν για τις αποφάσεις του στο Τσέλσι-Τότεναμ!

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των βρετανικών ταμπλόιντ, ο Ντιν τέθηκε εκτός ορισμών για το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Premier League. Και αυτά εν μέσω των διαμαρτυριών των «μπλε» για τη διαιτησία του ματς, με τους «μπλε» να θεωρούν πως οι αποφάσεις του VAR και του διαιτητή καθόρισαν το αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, ο Τούχελ και οι παίκτες του θεωρούν ότι πριν το γκολ της ισοφάρισης (1-1) υπήρχε φάουλ του Μπετανκούρ στον Χάβερτζ και υποψία οφσάιντ του Ριτσάρλισον που επηρέζαε τη φάση, ενώ λίγο πριν το 2-2 υπήρξε τράβηγμα των μαλλιών του Κουκουρέγια μες την περιοχή από τον Ρομέρο, κάτι που επίσης δεν είδε ο VAR.

Έτσι η διοργανώτρια άφησε εκτός ορισμών τον Μάικ Ντιν από την τρίτη αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

🚨Mike Dean punished by Premier League amid Anthony Taylor and VAR #ChelseaFC vs #THFC criticism https://t.co/tjGgUB5IuR