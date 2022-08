Σε αντίθεση με τα κλασικά χρώματα του συλλόγου, η τέταρτη φανέλα της σεζόν... κυλά σε μωβ «πλαίσιο».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

Our new fourth kit for this season 🟣 #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/A0X9axNsMN