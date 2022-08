«Ομάδες της Premier League θέλουν τον Γιακουμάκη - Δεν τον πουλάει η Σέλτικ»

Ο Γιακουμάκης ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν και φέτος ξεκίνησε εξίσου εντυπωσιακά, αφού σκόραρε με ψαλιδάκι στο ματς της Σέλτικ με την Κιλμάρνοκ.

Όπως είναι φυσικό, οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σημείωσε ότι κάποιες ομάδες της Premier League πλησίασαν την Σέλτικ για να ρωτήσουν αν υπάρχει έδαφος για διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα της Σκωτίας, σύμφωνα πάντα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, απέρριψε αμέσως οποιαδήποτε προοπτική πώλησης, τονίζοντας ότι ο Γιακουμάκης δεν θα φύγει, αφού είναι παίκτης - κλέιδί για τον σύλλογο.

Μάλιστα, ο Έλληνας σέντερ φορ είναι χαρούμενος στην ιστορική ομάδα και, για την ώρα, δεν... ψάχνεται για κάτι διαφορετικό.

