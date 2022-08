Η Σεβίλλη θέλει τον Νιανζού από την Μπάγερν

Οι Ισπανοί έχουν τεράστιο θέμα στην άμυνά τους μετά την πώληση του Ζιλ Κουντέ στην Μπαρτσελόνα και θέλουν να καλύψουν το κενό του Γάλλου στόπερ με την απόκτηση του συμπατριώτη του, Τανγκί Νιανζού.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις για την μεταγραφή του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Οι Σεβιγιάνοι έχουν θέσει ως μεταγραφική προτεραιότητα τον Γάλλο στόπερ, αφού το αμυντικό κενό φάνηκε στην πρεμιέρα της La Liga και την ήττα από την Οσασούνα (2-1).

Exclusive: Sevilla are in advanced talks to sign Tanguy Nianzou as new centre back. Negotiations ongoing with FC Bayern, Sevilla hope to get the deal done this week. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Discussions are progressing well as Nianzou is now Sevilla’s priority target. pic.twitter.com/CZdjpAnsHR