Ασύλληπτη «χαζομάρα» από Νούνιες: Απευθείας κόκκινη για… κουτουλιά κόντρα στην Πάλας! (vid)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Λίβερπουλ, είχε μια αψιμαχία με τον Γιοακίμ Άντερσεν και με μια απερίσκεπτη ενέργεια κουτούλησε τον Δανό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη του, Πολ Τίρνι.

Με αυτή την αδιανόητη ενέργεια ο Ουρουγουανός στόπερ άφησε με δέκα παίκτες την Λίβερπουλ την ώρα που οι «Reds» βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 1-0, ενώ θα χάσει και το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ την επόμενη αγωνιστική!

Δείτε παρακάτω το video:

Darwin Nunez has been sent off with a red card after head butting a player#PremierLeague #LiverpoolFC pic.twitter.com/D0tIM3DhLn