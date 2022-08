Πλησιάζει και σε Μοπέ η Νότιγχαμ - Στα 15 εκ. το deal με Μπράιτον

Όπως ανέφερε στο twitter ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες κλείνει στα 15 εκ. ευρώ, έχοντας συμφωνήσει και με τον Γάλλο επιθετικό.

Οι ιθύνοντες των δύο ομάδων ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Μοπέ στη Νότιγχαμ, με την ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, να έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

O Μοπέ σε 109 εμφανίσεις με την Μπράιτον έχει σημειώσει 27 γκολ, μετρώντας και 7 ασίστ, ενώ τις κορυφαίες του σεζόν τις πέρασε στην Μπρέντφορντ, όπου σε 95 συμμετοχές είχε 41 γκολ και 14 ασίστ.

After Freuler, Kouyaté and Dennis in the last 24h… Nottingham Forest are closing also on Neal Maupay deal for £15m package fee [add ons included] as he will be the next signing. 🚨🌳 #NFFC



Final details being discussed with Brighton then it will be done. Deal until June 2026. pic.twitter.com/zqo6wrD2eN