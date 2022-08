Γιουνάιτεντ σε Ρονάλντο: «Ή αλλάζεις συμπεριφορά ή φεύγεις» (pic)

Οπαδοί και διοίκηση βάζουν στο κάδρο των ευθυνών άπαντες και πλέον ούτε ο Κριστιάνο παίρνει συγχωροχάρτι. Ο Πορτογάλος ενόχλησε αφάνταστα με τη συμπεριφορά τους μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ. Έτσι συνδυασμό με τον καβγά που είχε με τον Στιβ ΜακΛάρεν υποχρεώσε τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να επέμβει.

Επί της ουσίας ιθύνοντες των «κόκκινν διαβόλων» του έτριξαν τα δόντια και αναμένεται να του στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα. Βάσει του ρεπορτάζ του Skysports, η διοίκηση ετοιμάζεται να έχει συζήτηση μαζί του ώστε να απαιτηθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς του, αλλιώς θα σκεφτούν πολύ σοβαρά να τερματίσουν το συμβόλαιό του.

Μπορεί αυτό να φαντάζει ως απειλή από πλευράς αγγλικού συλλόγου, αλλά μάλλον αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί το πλάνο του Πορτογάλου που έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να φύγει ως ελεύθερος για να αγωνιστεί σε ομάδα που συμμετέχει στο Champions League.

🚨🇵🇹 NEW: #MUFC want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. @SkySportsPL 🔴