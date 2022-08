Μαρινάκης: Φίλησε την εικόνα της Παναγίας πριν το 2-0 της Νότιγχαμ που δεν μέτρησε (Vid)

Με μία εικόνα στα χέρια και να κάνει τον σταυρό του «συνέλαβε» η κάμερα της αγγλικής τηλεόρασης τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ήταν η στιγμή που η Νότιγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 επί της Γουέστ Χαμ και ο ρέφερι ανέμενε το cheking από τον VAR, προκειμένου να κατακυρώσει ή όχι το γκολ της Φόρεστ. Τελικά το γκολ δεν μέτρησε, αλλά η εικόνα του Βαγγέλη Μαρινάκη έμεινε.

Ο σπίκερ την ώρα που η κάμερα επικέντρωνε πάνω στον Μαρινάκη, γέλασε...

Δείτε το βίντεο:

Forest owner Evangelos Marinakis praying to the VAR gods, to no avail 🙌 pic.twitter.com/2od9tc27Ws