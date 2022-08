Καψόνι στους παίκτες από τον Τεν Χάαγκ ελέω Μπρέντφορντ (pic)

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 13,8 χιλιόμετρα έβαλε τους παίκτες του να τρέξουν, στη σημερινή προπόνηση ο Έρικ Τεν Χάαγκ, έπειτα από την τεράστια ήττα (4-0) που γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League.

Μάλιστα, ο αριθμός 13,8 δεν είναι τυχαίος. Βάσει της στατιστικής, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες της Μπρέντφορντ είχαν τρέξει 13,8 χιλιόμετρα παραπάνω από τους παίκτες των «κόκκινων διαβόλων». Το γεγονός αυτός, προφανώς, εξόργισε τον Ολλανδό τεχνικό τιμωρώντας τους παίκτες του, βάζοντάς τους να τρέξουν 13,8 χιλιόμετρα, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της προπόνησης.

Erik ten Hag wanted to make Manchester United players run 13.8 kilometres (8.5 miles) during their exercises in their extra training session today. Brentford players ran 13.8 kilometres more than them yesterday. Distance covered yesterday: Brentford 109.4km United 95.6km.