Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τον κόσμο, όπως αναφέρει σε tweet του το BBC.

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως φέτος ο Μαρινάκης δαπάνησε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην ομάδα, προκειμένου να τη βοηθήσει να παραμείνει στην Πρέμιερ Λιγκ και γι' αυτόν τον λόγο καταχειροκροτήθηκε κι από το κοινό.

#nffc owner Evangelos Marinakis gets a round of applause at the City Ground… pic.twitter.com/TDudUBCmE8