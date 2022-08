Κατά την διάρκεια του αγώνα με την Μονπελιέ, ο Γάλλος σταρ περίμενε μία πάσα για να φύγει στην επίθεση, όμως ο Βιτίνια προτίμησε να παίξει στην αντίθετη μεριά.

Τότε, ο Μπαπέ σήκωσε τα χέρια του φανερά απογοητευμένος και αμέσως... σταμάτησε να παίζει, σε μία φάση που έγινε αμέσως viral:

Owner of PSG Kylian Mbappe dey call for pass, you carry ball give Messi... Okay o 😂👀 pic.twitter.com/zYUZ1a7gXg