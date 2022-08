Μαγεύει το MLS ο Ινσίνιε με νέα γκολάρα (vid)

Ο Ιταλός εξτρέμ με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας των Πόρτλαντ Τίμπερς και έδωσε στους Καναδούς το προβάδισμα με 2-1.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Ινσίνιε με την φανέλα του Τορόντο και το πρώτο του μπροστά στο κοινό των Καναδών, με τον Ιταλό σταρ να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Ινσίνιε:

Lorenzo Insigne gets his first goal in front of the home crowd as @TorontoFC take the lead late! 👏 pic.twitter.com/k2K2FuyzlW