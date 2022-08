Μόλις δύο(!) πάσες κατάφερε να κάνει ο Χάαλαντ κόντρα στη Μπόρνμουθ (pic)

Η απόδοση του Έρλινγκ Χάαλαντ κόντρα στην Μπόρνμουθ δεν θύμισε σε καμία περίπτωση, την απόδοση του Νορβηγού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Εκεί, ο νεαρός στράικερ κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα κόντρα στην Γουέστ Χαμ, ενώ στο σημερινό αγώνα κόντρα στα «κεράσια» κατάφερε να ολοκληρώσει μόλις δύο πάσες στα 79 λεπτά που αγωνίστηκε.

Όπως αναφέρουν τα γραφήματα, η πρώτη πάσα του Χάαλαντ έγινε στο 19ο λεπτό, όταν και έβγαλε την ασίστ στον Ιλκάι Γκουντογκάν για το πρώτο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η δεύτερη έγινε με την έναρξη του δεύτερου 45λέπτου.

Erling Haaland completed just two passes against Bournemouth.



One was from kick off and the other was an assist for Ilkay Gundogan. 😆 pic.twitter.com/BgwsAVpW6j