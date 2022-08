ΠΑΟΚ: Με σημαντική απουσία η αποστολή της Σουόνσι

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος είναι έτοιμες να φορέσουν το ευρωπαϊκό τους κουστούμι, καθώς μετράνε αντίστροφα για να φιλοξενήσουν την ουαλική Σουόνσι στο γήπεδο του Πιερικού στην Κατερίνη.

Ο ουαλικός σύλλογος μάλιστα ανακοίνωσε την 20μελή αποστολή για την αναμέτρηση που κρίνεται το εισιτήριο για τον τελικό του προκριματικού ομίλου του UEFA Women’s Champions League, με την Κλόι Τσίβερς να μη συμπεριλαμβάνεται σε αυτή, καθώς δεν έχει επανέλθει ακόμα μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε εξαιτίας τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστό.

Δείτε αναλυτικά:

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨



Our full 20-player squad to travel to Greece for next weeks @UWCL campaign ⬇️https://t.co/P7lI18GPtg@SwansOfficial | @SwanseaUni |@JomaSportUK pic.twitter.com/9CA8UrvMCm