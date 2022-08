Απάντηση της αδερφής του Κριστιάνο στον Πέρεθ: «Δείξε σεβασμό γέρο, είσαι 75 χρόνων»

Κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο των Μαδριλένων να απαντά σε ερώτηση οπαδών της ομάδας για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ρονάλντο.

Ο Πέρεθ απαντά πως ο Πορτογάλος είναι πια 38 χρόνων και δεν είναι δυνατόν να ενδιαφέρεται γι' αυτόν η Ρεάλ και το σχόλιό του προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Κάτια Αβέιρο, αδερφής του ποδοσφαιριστή.

«Είναι 38, αλλά μπορεί να πηδήξει σε ύψος 2 μέτρων και να μείνει εκεί για 3 λεπτά και δεν έχει καθόλου λίπος. Δείξε λίγο σεβασμό γέρο, είσαι 75 χρόνων» έγραψε χαρακτηριστικά η Αβέιρο στο instagram. .

Ronaldo’s sister took no time to reply to perez comments on her insta😂😂 pic.twitter.com/UrsUTsrtKX