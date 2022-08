Συνεχίζεται το ξεπούλημα για να βρεθεί ρευστό: πωλήθηκε το 24,5% των «Barca Studios» για 100 εκατ. ευρώ!

Οι Καταλανολι εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να μαζέψουν χρήματα και έτσι πούλησαν άλλο 24,5% των «Barca Studios», στην εταιρεία «Orpheus Media», αντί 100 εκατ. ευρώ.

Στις 29 Ιουλίου είχε πωληθεί ίδιο ποσοστό στην εταιρεία «Socios.com» για 100 εκατ. ευρώ.

Τη νέα συμφωνία ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα τονίζοντας ότι «με αυτές τις επενδύσεις, οι στρατηγικοί εταίροι των Barca Studios επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους στην αξία του έργου και στο μέλλον του ψηφιακού περιεχομένου στον κόσμο του αθλητισμού» και προσθέτει ότι οι κινήσεις αυτές «θα χρησιμεύσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της ψηφιακής στρατηγικής της ομάδας».

Η κίνηση αυτή αναμένεται πια να επιτρέψει στον σύλλογο να δηλώσει στην ισπανική Λίγκα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους Ραφίνια, Κουντέ, Λεβαντόφσκι, Κεσί και Κρίστενσεν.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company Orpheus Media for an amount of 100 million euros. This sale will serve to accelerate the growth of the Club's digital, NFT, and Web3 strategy.



More information 👉 https://t.co/Q7v9c8WFy7