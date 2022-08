Στο Τορίνο ο Κόστιτς για να υπογράψει στη Γιουβέντους

Η «Βέκια Σινιόρα» συμφώνησε για την απόκτηση του 29χρονου άσου αντί περίπου 15 εκατ. ευρώ με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και για το λόγο αυτό ο Κόστιτς δεν αγωνίστηκε στον χθεσινό (10/8) αγώνα με τη Ρεάλ για το Super Cup.

Ο Σέρβος διεθνής έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τους «μπιανκονέρι», όπου θα βρει τον συμπαίκτη του στην εθνική, Ντούσαν Βλάχοβιτς.

