Έκπληξη με Ραντζέλοβιτς στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού!

Ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς είναι η μεγάλη έκπληξη του Κάρλος Κορμπεράν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στην Μπρατισλάβα απέναντι στην Σλόβαν.

Το αρχικό σχήμα των ερυθρόλευκων αποτελείται από τους εξής: Βατσλίκ, Άβιλα, Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κουντέ, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ, Ελ Αραμπί.

Στον πάγκο θα καθίσουν οι: Τζολάκης, Παπαδούδης, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Κανέ, Μανωλάς και Κίτσος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Slovan Bratislava is powered by Stoiximan!