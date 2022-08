Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ανανέωση το ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με τις πληροφορίες το συμβόλαιο του θα έχει διάρκεια για πέντε έτη.

Πέρυσι εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στον αστράγαλο πρόλαβε να κάνει μόλις 12 συμμετοχές με την Λίβερπουλ σημειώνοντας ένα τέρμα και μία ασίστ σε μόλις 630 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

We are delighted to announce that Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the club! 😁✍️