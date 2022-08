«Ντου» οπαδών της Μπαρτσελόνα στον Ντε Γιονγκ: «Μείωσε τον μισθό σου, μαλ@@@» (vid)

Η κατάσταση με πρωταγωνιστή τον Ολλανδό μέσο φαίνεται να ξεφεύγει, ενώ εναντίον του φαίνεται πως έχουν στραφεί και οπαδοί των Καταλανών.

Κάποιοι εξ αυτών είχαν μαζευτεί έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και όταν έφτασε ο Ντε Γιονγκ για την προπόνηση του επιτέθηκαν φραστικά.

«Μείωσε τον μισθό σου, μαλ@@@» του φώναξαν την ώρα που έμπαινε με το αυτοκίνητό του για την προπόνηση της Τετάρτης.

Frenkie de Jong arriving at Barcelona's training complex to screams of "lower your wages, b*tch!" from the fans.



