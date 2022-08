Κουρτουά, ο άνθρωπος των τελικών

Συγκεκριμένα σε τέσσερις τελικούς σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ο Βέλγος τερματοφύλακας είχε ποσοστό 100% στις προσπάθειές του να σταματήσει τα σουτ των αντιπάλων της «βασίλισσας».

Στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στη Λίβερπουλ, ο Κουρτουά είχε κάνει εννέα αποκρούσεις, ενώ το ίδιο εντυπωσιακός ήταν και στην αναμέτρηση με την Άιντραχτ.

Έτσι, ο Κουρτουά έγινε ο πρώτος που κράτησε ανέπαφη την εστία του σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ και Σούπερ Καπ την ίδια χρονιά, μετά τον Βίκτορ Βαλντές το 2009.

Συνολικά υπήρξαν 14 σουτ προς την εστία του, με τον Βέλγο να πραγματοποιεί 14 αποκρούσεις...

Thibaut Courtois is the first goalkeeper to keep a clean sheet in a Champions League final and a Super Cup in the same year since Víctor Valdés in 2009.



◉ 14 shots on target faced

◉ 14 saves made

◉ 0 conceded



And two trophies. 🏆🏆 pic.twitter.com/xJNRGwoUKf