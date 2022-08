Πλησιάζει σε Φρόιλερ η Νότιγχαμ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο twitter, η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει μπει στο τελικό στάδιο των επαφών με την Αταλάντα για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ.

Οι δύο ομάδες τα έχουν βρει στο ποσό που θα καταβληθεί για την μεταγραφή του Ελβετού μέσου, με την Νότιγχαμ να βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 9 εκ. ευρώ.

Ο Φρόιλερ έχει θέσει ως προτεραιότητά του την μεταγραφή στην Νότιγχαμ, με την αγγλική ομάδα να διευθετεί τις τελευταίες λεπτομέρειες με την πλευρά της Αταλάντα.

